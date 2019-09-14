В пожаре на юго-западе Москвы погиб человек

Во время пожара на юго-западе Москвы погиб один человек. Четверо, включая двух детей, госпитализированы, сообщает МЧС. Пожар начался в квартире на 12 этаже 17-этажного дома на Зюзинской улице, сообщает Следственный комитет. Причина возгорания пока неизвестна. Во время тушения пожара из горящего дома были эвакуированы пять человек. До прибытия пожарных дом самостоятельно покинули около 30 человек.

Мужчина, не смотря на усилия медиков, скончался. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Известно, что позднее после обследования один ребенок — девятилетняя девочка — была отпущена домой.