"Локомотив" выиграл для Семина 300-й матч в чемпионатах России

В Сочи матчем местного одноименного с городом клуба со столичным "Локомотивом" продолжилась программа 9-го тура чемпионата российской футбольной премьер-лиги. Игра получилась не самая захватывающая, и гости выиграли с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 20-й минуте провел польский легионер "Локо" Гжегож Крыховяк. До этого и после соперники имели минимум голевых возможностей, причем футболисты "Сочи" не создали в атаке почти ничего существенного и проиграли по делу. Эта победа стала 300-й для главного тренера "Локомотива" Юрия Семина в чемпионатах страны.