Орбита Международной космической станции была скорректирована, сообщает Роскосмос. Высота полета МКС увеличена на километр — это обеспечит отстыковку корабля "Союз МС-12", уточнили в госкорпорации.

После коррекции минимальная высота орбиты станции 412,1 километра, максимальная — 437,9 километра. Расстыковка со станцией и посадка пилотируемого корабля запланированы на начало октября текущего года. Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 15 августа с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-12". В результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 2,1 километра и составила 415,5 километра.

Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. 25 сентября с космодрома "Байконур" состоится пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15". В экипаж корабля входят россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Аль-Мансури должен провести на борту МКС восемь дней. Его приземление на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября.