Новый пункт пропуска из зоны деэскалации заработал в Сирии

Сирийское правительство обеспечило нормальную работу гуманитарного коридора и пункта пропуска из Идлибской зоны деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин. Он отметил, что гуманитарный коридор организован для выхода мирного населения и желающих сложить оружие боевиков.

Для покидающих территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям, оборудованы места оказания неотложной медпомощи, их снабжают питьевой водой, горячим питанием и предметами первой необходимости. Для желающих выделяется транспорт. Со стороны боевиков, которые не пожелали сложить оружие, продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий. Накануне зафиксированы 34 обстрела сирийских населенных пунктов.

Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему не подвластна правительству республики, при этом большая ее часть захвачена террористами.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что войну в Сирии можно считать оконченной, страна возвращается к мирной жизни.