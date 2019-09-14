Трамп: талибы признали свои ошибки

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) осознали свою ошибку, которая привела к срыву мирных переговоров, и теперь не знают, как исправить ситуацию и вернуться к диалогу. "Убийство 12 человек, в том числе американского солдата, было плохой идеей. Есть намного более удачные способы вести переговоры", — написал Трамп "Твиттере".

Осенью минувшего года США начали сепаратные мирные переговоры с талибами. Правительство в Кабуле участия в них не принимает и лишь оповещается постфактум американской стороной о результатах. Афганские власти неоднократно критиковали американскую администрацию за такой подход к мирным переговорам. По итогам нескольких раундов встреч спецпредставитель США Залмай Халилзад подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей в том числе вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана.

Однако затем Трамп объявил в свете теракта 5 сентября в Кабуле об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Американский лидер подчеркнул, что приостанавливает переговоры о мире с талибами.

Взрыв прогремел в Кабуле 5 сентября, бомбу в действие привел террорист-смертник. В результате теракта погибли 12 человек, в том числе американский военнослужащий, участвовавший в миссии НАТО "Решительная поддержка", а также военнослужащий из Румынии.