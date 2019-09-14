Щербакова выиграла Lombardia Trophy, прыгнув четверной лутц

Молодая российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на престижном турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. В произвольной программе наша спортсменка чисто исполнила четверной лутц, став первой в истории женщиной, которой покорился этот элемент в официальный стартах.

Результат Щербаковой – 218,20 балла. Второе место на турнира заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева (241,38), третья представительница нашей страны Софья Самодурова (179,65) стала шестой. Тройку призеров замкнула Ю Ен из Южной Кореи (200,89).