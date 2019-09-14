Бундеслига. "Боруссия" громит "Байер", "Бавария" теряет очки

Двумя матчами в бундеслиге продолжилась программа 4-го утра чемпионата Германии по футболу. В Дортмунде "Боруссия" принимала не проигрывавший до того "Байер" и победила с крупным счетом 4:0. А чемпионы страны из "Баварии" не смогли в гостях одолеть "Лейпциг" – 1:1.

Первый тайм матча "Боруссия" – "Байер" прошел в равной борьбе и не предвещал разгрома. Хозявеа вышли вперед после гола Пако Алькасера, но и гости имели пару-тройку моментов. Но во второй половине игры все у "Байера" пошло не так: Ройс, Геррейру и снова Ройс сделали счет неприличным.

"Бавария" начала игру в Лейпциге "за здравие", когда Левандовский уже на 3-й минуте открыл счет. Но затем как ни старались мюнхенцы. Но забить еще так и не смогли. В свою очередь хозяева отыгрались на 45-й минуте, когда Форсберг точно пробил 11-метровый штрафной.

В бундеслиге лидирует "Лейпциг", у которого 10 очков, у "Боруссии" из Дортмунда – 9, у "Баварии" и "Вольфсбурга" – по 8, у "Байера" и "Боруссии" из Менхенгладбаха – по 7.