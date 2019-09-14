Чемпионы Англии из "Манчестер Сити" сенсационно проиграли "Норвичу"

Матчем в Норвиче на стадионе "Карроу Роуд" между местным клубом и чемпионами Англии из "Манчестер Сити" завершилась субботняя программа 5-го тура премьер-лиги. "Горожане" Пепа Гвардиолы, ведущие погоню за "Ливерпулем", неожиданно проиграли со счетом 2:3.

С самого начала игра у манкунианцев не пошла и после первого получаса они уступали со счетом 0:2 после голов Маклина и Кэнтуэлла. Правда, в самом конце первого тайма Агуэро "посластил пилюлю", но уже через 5 минут после возобновления игры Пукки снова сделал разницу "+2".

При этом в двух из трех голов наблюдалась не столько заслуга хозяев, сколько необъяснимые провалы обороны гостей. После этого "горожане" добрых 40 минут пытались организовать штурм ворот "Норвича", но смогли только сократить разрыв до минимума: отличился Родри Эрнандес.

"Ливерпуль", который накануне одержал пятую кряду победу, оторвался в таблице на 5 очков. У преследующего его "МанСити" – 10 турнирных баллов. Группу сопровождения чемпиона составляют "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Челси", у которых по 8 очков. "Норвич" имеет 6 баллов и занимает 12-е место.