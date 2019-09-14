Тема:

Конфликт между США и Ираном 32 минуты назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
14 сентября 201923:30

США обвинили Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты

EPA

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в субботу с утверждением, что иранские власти стоят за атакой на предприятия нефтяной компании Саудовской Аравии.

По словам Помпео, Иран начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии и отвечает за почти 100 нападений на Саудовскую Аравию. Он добавил, что Штаты привлекут Тегеран к ответственности, передает ТАСС.

"На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена", — заявил Помпео в Twitter.

В ночь на субботу 10 беспилотных летательных аппаратов атаковали крупнейшие нефтяные предприятия Саудовской Аравии на востоке страны. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Нападения осудила Лига арабских государств. Там тоже заявили, что за атаками якобы стоит Тегеран.

Год назад США в одностороннем порядке вышли из совместного комплексного плана действий, известного как ядерное соглашение с Ираном. Вашингтон ввел новые санкции. Но Иран не стал нарушать договор, так как европейские страны продолжили выполнять соглашение. А когда Европа не смогла обойти антииранские санкции, Тегеран заявил о постепенном выходе из ядерной сделки.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения прогремели взрывы. США возложили ответственность за инцидент на Иран. Тегеран эти обвинения отверг.

Ранее по теме

Сейчас

20:24

Подмосковная электричка насмерть сбила двух человек

19:57

В атаках на саудовские нефтезаводы признались хуситы

18:20

В Сиэтле на станции легкого метро расстреляли пассажиров

18:12

МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

17:33

МВД уточнило число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом и грузовиком

16:33

Трамп подтвердил ликвидацию еще одного бен Ладена

15:29

Глава "русского экзархата" принят в юрисдикцию РПЦ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Вылетевший через окно автобуса мужчина сообщил детали смертельного ДТП с грузовиком

Вылетевший через окно автобуса мужчина сообщил детали смертельного ДТП с грузовиком

4 часа назад
США обвинили Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты

США обвинили Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты

27 минут назад
В атаках на саудовские нефтезаводы признались хуситы

В атаках на саудовские нефтезаводы признались хуситы

3 часа назад
МИД РФ посоветовал сестре Уилана пообщаться с женой Бута

МИД РФ посоветовал сестре Уилана пообщаться с женой Бута

3 часа назад
У Штатов такого нет: NI назвал российское оружие, способное "в одночасье покорить весь мир"

У Штатов такого нет: NI назвал российское оружие, способное "в одночасье покорить весь мир"

6 часов назад
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса

5 часов назад
В Сиэтле на станции легкого метро расстреляли пассажиров

В Сиэтле на станции легкого метро расстреляли пассажиров

5 часов назад
Трамп подтвердил ликвидацию еще одного бен Ладена

Трамп подтвердил ликвидацию еще одного бен Ладена

7 часов назад
В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

В Министерстве внутренней безопасности США появилась свастика

5 часов назад
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией

7 часов назад
Сноуден рассказал о разрушении стереотипов

Сноуден рассказал о разрушении стереотипов

6 часов назад
Киев покажет "агрессорам", что он успешен

Киев покажет "агрессорам", что он успешен

5 часов назад
Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

11.09.2019 15:49
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
Легендарные циркачи отметили столетие ленинского декрета

Легендарные циркачи отметили столетие ленинского декрета

1 час назад
Александр Кокорин может подписать контракт с ФК "Сочи"

Александр Кокорин может подписать контракт с ФК "Сочи"

3 часа назад
Подмосковная электричка насмерть сбила двух человек

Подмосковная электричка насмерть сбила двух человек

3 часа назад
Ситуация с архиепископом Иоанном: РПЦ считает позицию Фанара нерелевантной

Ситуация с архиепископом Иоанном: РПЦ считает позицию Фанара нерелевантной

4 часа назад
"Автомобилист" одержал шестую победу подряд, "Спартак" и "Динамо" проиграли

"Автомобилист" одержал шестую победу подряд, "Спартак" и "Динамо" проиграли

4 часа назад
Пристайко поведал о "монолитной силе" Украины

Пристайко поведал о "монолитной силе" Украины

4 часа назад
Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне

Трамп и Нетаньяху поговорили о взаимной обороне

5 часов назад
Премьер-лига. "Урал" в гостях оказался сильнее "Спартака"

Премьер-лига. "Урал" в гостях оказался сильнее "Спартака"

5 часов назад
НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова

НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова

5 часов назад
Без пострадавших: нападавший и жертва устроили перестрелку в упор. Видео

Без пострадавших: нападавший и жертва устроили перестрелку в упор. Видео

6 часов назад
Ошибку Варфоломея можно исправить

Ошибку Варфоломея можно исправить

6 часов назад
Расплодившиеся в Крыму волки нападают на людей

Расплодившиеся в Крыму волки нападают на людей

6 часов назад
Разваливающийся самолет едва не сбил человека во время аварийной посадки. Видео

Разваливающийся самолет едва не сбил человека во время аварийной посадки. Видео

7 часов назад
В Крыму обезвредили четыре бомбы. Одна была на дереве

В Крыму обезвредили четыре бомбы. Одна была на дереве

7 часов назад
Из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

Из дворца, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

8 часов назад
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Санкт-Петербурга

8 часов назад
На Московском финансовом форуме обсудили рецепты роста экономики

На Московском финансовом форуме обсудили рецепты роста экономики

9 часов назад
Импровизация с Великим: Зеленский сыграл самого себя

Импровизация с Великим: Зеленский сыграл самого себя

9 часов назад
Свадьба Богомолова и Собчак: подробности венчания и эротический танец

Свадьба Богомолова и Собчак: подробности венчания и эротический танец

10 часов назад
Дмитрию Медведеву – 54

Дмитрию Медведеву – 54

10 часов назад
Текслер рассказал о недругах, элитах и Instagram

Текслер рассказал о недругах, элитах и Instagram

10 часов назад
Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

10 часов назад
ПФР уточнил, когда пенсия может быть снижена

ПФР уточнил, когда пенсия может быть снижена

10 часов назад
Украина хочет соединить Балтийское море с Черным

Украина хочет соединить Балтийское море с Черным

10 часов назад
Россиянин устроил в квартире детсад для попугаев

Россиянин устроил в квартире детсад для попугаев

10 часов назад
Как избежать ошибок на рынке вторичной недвижимости

Как избежать ошибок на рынке вторичной недвижимости

11 часов назад
Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

Фигуристка Трусова дважды занесена в Книгу рекордов Гиннесса

11 часов назад
Пушков объяснил Кучме, что происходит

Пушков объяснил Кучме, что происходит

12 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 14 сентября 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 14 сентября 2019 года

13 часов назад
Ученые наконец-то нашли настоящий гормон стресса

Ученые наконец-то нашли настоящий гормон стресса

13 часов назад
Астрономы впервые "услышали звон" новорождённой чёрной дыры

Астрономы впервые "услышали звон" новорождённой чёрной дыры

13.09.2019 17:09
Новый Toyota RAV4 не прошел "лосиный тест" (видео)

Новый Toyota RAV4 не прошел "лосиный тест" (видео)

13.09.2019 14:13
8 фактов, которые вы не знали о Буратино

8 фактов, которые вы не знали о Буратино

13.09.2019 11:01

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку