США обвинили Иран в атаках на саудовские нефтяные объекты

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в субботу с утверждением, что иранские власти стоят за атакой на предприятия нефтяной компании Саудовской Аравии.

По словам Помпео, Иран начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии и отвечает за почти 100 нападений на Саудовскую Аравию. Он добавил, что Штаты привлекут Тегеран к ответственности, передает ТАСС.

"На фоне всех призывов к деэскалации Иран начал беспрецедентную атаку на мировые поставки энергоносителей. Нет никаких данных о том, чтобы атаки были осуществлены из Йемена", — заявил Помпео в Twitter.

В ночь на субботу 10 беспилотных летательных аппаратов атаковали крупнейшие нефтяные предприятия Саудовской Аравии на востоке страны. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Нападения осудила Лига арабских государств. Там тоже заявили, что за атаками якобы стоит Тегеран.

Год назад США в одностороннем порядке вышли из совместного комплексного плана действий, известного как ядерное соглашение с Ираном. Вашингтон ввел новые санкции. Но Иран не стал нарушать договор, так как европейские страны продолжили выполнять соглашение. А когда Европа не смогла обойти антииранские санкции, Тегеран заявил о постепенном выходе из ядерной сделки.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения прогремели взрывы. США возложили ответственность за инцидент на Иран. Тегеран эти обвинения отверг.