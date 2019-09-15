"Барселона" без Месси разгромила "Валенсию" Черышева

В футбольном чемпионате испанской Ла Лиги был сыгран главный матч 4-го тура. "Барселона" на домашнем "Камп Ноу" принимала принципиальных соперников из "Валенсии". Игравшие без своего лидера аргентинца Лионеля Месси каталонцы выиграли матч с крупным счетом 5:2.

"Барса" начала матч с места в карьер: на 2-й минуте Фати с передачи де Йонга забил первый гол, а на 7-й ассистент и голеадор поменялись амплуа. Гол Гамейро на 27-й минуте вроде бы вернул гостей в игру, но во втором тайме Пике и дважды Суарес довели счет до неприличного. Впрочем, в самой концовке Макси Гомес после паса россиянина Дениса Черышева сократил разрыв.

Напомним, что ранее в субботу, 14 сентября, мадридский "Реал" с трудом выиграл у "Леванте" (3:2), а лидировавший со старта столичный "Атлетко" неожиданно споткнулся в гостевом матче с "Реалом Сосьедад" (0:2). "Матрасники" остались лидерами – 9 очков. Но у "Реала" и "Атлетика" из Бильбао – по 8, у "Барселоны", "Севильи" и "Реала Сосьедад" – по 7. "Валенсия" с 4-мя очками на 13-м месте.