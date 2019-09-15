В Ангарске в одном из домов из-за взрыва самогонного аппарата произошел пожар

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило о пожаре в одном из пятиэтажных домов Ангарска.

С места происшествия эвакуировано пять человек, в том числе трое детей. Есть пострадавшие, передает РИА Новости.

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался самогонный аппарат.

В настоящее время пожар потушен.