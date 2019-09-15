Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Стоимость золотого унитаза, который был в субботу украден из дворца в английском графстве Оксфордшир, составляет около шести миллионов долларов.

Ранее британские СМИ писали о том, что стоимость унитаза, полностью отлитого из 18-каратного золота, составляет 1,25 млн долларов, однако по словам управляющего дворца, в действительности эта цифра почти в пять раз больше, сообщает ТАСС.

Украденный унитаз является произведением итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана, свое детище он назвал "Америка".

Сантехника выполняла функцию арт-объекта – присутствовала во дворце в качестве инсталляции на художественной выставке, при этом унитазом можно было воспользоваться. Поскольку он был подключен к канализации, кража принесла не только денежный ущерб, но и привела к затоплению.

К настоящему моменту полиция задержала 66-летнего мужчину, но произведение искусства пока не найдено.