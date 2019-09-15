В Армении от нападения медведя погиб турист из Польши

МЧС Армении сделало заявление, в котором сообщается, что при восхождении на гору Арагац на западе страны двое туристов из Польши подверглись нападению медведя. Один из них (мужчина 1986 года рождения) погиб.

Гражданка Польши позвонила в МЧС Армении с просьбой помочь. Женщина сообщила, что на нее и ее спутника напал медведь, в результате чего мужчина получил ранения, передает ТАСС.

Прилетевшие на место происшествия медики зафиксировали смерть туриста.