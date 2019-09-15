"Интер" в Серии "А": три победы из трех возможных

В футбольном чемпионате итальянской Серии "А" сыграны очередные матчи 3-го тура. Миланский "Интер" на домашнем стадионе принимал "Удинезе". Матч прошел в упорной борьбе и завершился минимальной победой лидера чемпионата – 1:0. Это третья победа миланцев на старте турнира.

Единственный гол в ворота команды из Удины забил Сенси на исходе первого тайма. Тем самым "черно-белые" добыли третью победу подряд после успехов в матчах с "Лечче" (4:0) и "Кальяри" (2:1). "Интер" опережает в таблице "Ювентус" (7 очков), "Наполи" и "Торино" (по 6).