Министр Мединский оценил слова президента Чехии о памятнике маршалу Коневу

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что граждане Чехии и пражане поддерживают мнение президента Милоша Земана о памятнике маршалу Ивану Коневу.

Мединский назвал Земана человеком высокой культуры, мнение которого поддержали большинство граждан страны.

Министр напомнил, что памятник маршалу Коневу, войска которого освободили 90 процентов Чехословакии, изготовлен чешскими скульпторами на деньги, собранные пражанами, в знак благодарности за то, что маршал при освобождении Праги запретил бомбить и обстреливать ее из тяжелой артиллерии, благодаря чему сохранились старинные чешские и словацкие города.

"В этой связи усилия современных политиканов районного масштаба в Праге, забывших как их деды и прадеды отдавали жизни в борьбе с нацизмом вызывает просто недоумение".

Большинством голосов совет района Прага-6 принял постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен быть установлен мемориал освобождению Праги, передает ТАСС.

Президент страны тут же назвал решение о переносе памятника позорным.