Комличенко затащил "Младу Болеслав" в тройку лидеров в Чехии

Форвард футбольной сборной России и чешского клуба "Млада-Болеслава" Николай Комличенко снова отличился в игре чемпионата Чехии. Наш нападающий забил два гола в игре своей команды против "Пршибрама" и в итоге "Млада" одержала очередную крупную победу – 6:0.

В нынешнем сезоне Комличенко просто феерит в составе команды и уже забил семь мячей в пяти матчах национального чемпионата, возглавляя бомбардирскую гонку турнира. "Млада Болеслав" идет третьей в турнирной таблице, набрав после 8 туров 16 очков и пропустив впереди себя только "Славию" (23 очка) и "Викторию Пльзень" (17).