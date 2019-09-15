Приморье: журналисты с пограничниками вышли в рейд против браконьеров

Пограничники Приморья каждый день задерживают около десяти северокорейских судов. Браконьеры приходят за кальмаром и другой морской добычей. По закону в случае шторма иностранные корабли могут укрываться от него вблизи наших берегов, но потом обязаны покинуть эти воды, а корейские суда остаются на промысел.

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Нет. Не говорят они ни по-английски, ни по-русски. Сотрудники пограничного управления ФСБ изъясняются с браконьерами короткими фразами на корейском языке.

Рыбаков задержали в Японском море в 80 км от Владивостока. До сегодняшнего дня процесс ареста иностранных граждан держали от общественности в секрете. Но в этот рейд по морю журналистов все-таки позвали.

Наша группа преодолевает на патрульном корабле "Шкипер Гек" внешнюю границу территориального моря и заходит в исключительно экономическую зону. Ее протяженность составляет 200 миль, находиться здесь могут только те корабли, которые получили у России специальное разрешение.

Осматриваемся. Иностранных кораблей по близости не видно, но радары показывают, что нарушители рядом. Пересаживаемся в вертолет и взлетаем над морем; с высоты насчитываем 50 шхун. Отправляем координаты пограничному кораблю и уже на нем подплываем к браконьерам.

На деревянной лодке сидят 10 рыбаков. Сопротивление пограничникам не оказывают, но растерянными тоже не выглядят. После детального осмотра в трюме обнаруживаются кальмары.

"За последние три дня приморские пограничники задержали 29 северокорейских судов и 400 членов экипажа. Все они занимались незаконным промыслом тихоокеанского кальмара, — говорит Александр Иванов, старший госинспектор пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. — Если в прошлом году укрыться от шторма в приморские бухты заходило 50-60 таких шхун, то в этом количество перевалило за сотни".

Морской закон гласит, что пережидать шторм в международной бухте может любое судно, но в штиль оно должно покинуть территориальные воды. Корейцы воспользовались гостеприимством, остались и продолжили дрейфовать у российских берегов.

Приморские ученые не спят по ночам, отсматривают спутниковые снимки. На одном стоп-кадре видно, сколько судов занимается незаконным промыслом в наших водах.

"В районе Ольги мои студенты насчитали 3 100 штук кальмароловов", — говорит Вячеслав Дубина, старший научный сотрудник тихоокеанского Океанологического института ДВО РАН.

Российский МИД направил Северной Корее ноту протеста: пока последняя джонка не покинет воды Российской Федерации, стране не дадут официальные квоты на морской промысел.

Соседи согласились, но шхун в Приморском крае меньше не стало. Пока что российские пограничники арестовывают по 10 северокорейских судов ежедневно.