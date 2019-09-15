США обвинили Иран в нападении на предприятия Саудовской Аравии

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на несколько предприятий национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Твиттере.

Помпео сомневается в причастности к атакам йеменской группировки "Ансар Аллах" (именно она взяла на себя ответственность). США также заявили о своей готовности в случае необходимости задействовать свои стратегические нефтяные резервы, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке.

Минувшей ночью десть дронов совершили атаки на ряд нефтеперерабатывающих заводов на востоке Саудовской Аравии, после чего вспыхнул сильный пожар. По словам властей, сейчас огонь локализован. Информации о жертвах не поступало, передает телеканал "Россия 24".

Министр энергетики Саудовской Аравии подтвердил, что в результате атак добыча нефти королевством сократилась почти на 50%.