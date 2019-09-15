В Ярославской области закрыли футбольный сезон 1914 года

Путешествие во времени совершили в Ярославской области. В рамках фестиваля исторической реконструкции закрыли футбольный сезон 1914 года.

События более чем вековой давности восстановили в городе Гаврилов-Ям на стадионе "Труд". Это первая провинциальная арена в нашей стране — ее построили британцы 107 лет назад, сообщает "Россия 24".

На поле встретились ветераны ярославского "Шинника" и местная команда "Чайка". Зрители в ретро-костюмах поддерживали клубы с трибун. Также на фестивале большой популярностью у детей пользовались исконно русские игры — лапта, чиж и городки.

Победитель футбольного матча определился только по пенальти — верх взяла "Чайка".