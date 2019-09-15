Москвичей и гостей столицы научат путешествовать и обращаться с дикими животными. В Зарядье стартовал кинолекторий от телеканалов "Наука" и "Моя Планета".

Посетителям покажут фильмы о глобальном потеплении и его последствиях. А телеканал "Живая Планета" представит киноленту о приюте для медведей, где животные оказались по вине браконьеров, сообщает "Россия 24".

Все фильмы на фестивале покажут впервые. Телевизионные зрители тоже увидят эти фильмы, но гораздо позже. После показа посетители смогут лично задать вопросы путешественникам и авторам проектов. Кинолекторий проходит в рамках IV фестиваля Русского географического общества. Вход на все мероприятия свободный.

"Я хочу поблагодарить съемочную группу за то, что они работали в тех же условиях, что и сами ученые. То есть ученые, которые пребывают там, — это люди, подготовленные. Они обладают альпинисткой подготовкой и хорошей физической подготовкой. Ребята, которые приехали туда снимать, они, естественно, равнинные по большей части. И несмотря, на непогоду, несмотря на условия, которые несопоставимы с традиционной жизнью в городе, они очень хорошо себя проявили", — говорит исполнительный продюсер телеканала "Наука" Алексей Резепкин.

"Факторов, которые влияют на глобальное потепление, конечно, очень много. И не только мы, журналисты, но даже ученые не вполне с ними разобрались. Но за последние 30 лет не было года, чтобы температура на земле не повысилась, поэтому сомневаться в существовании глобального потепления и необходимости что-то делать сейчас уже не приходится", — говорит научный редактор телеканала "Наука" Иван Семёнов.