ДТП под Ярославлем: обломки грузовика и автобуса раскидало на многие метры

Пять человек находятся в тяжелом состоянии в результате крупного ДТП под Ярославлем, 11 переведены на амбулаторное лечение. Накануне крупное ДТП произошло на трассе под Ярославлем. Столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Восемь человек погибли.

Все произошло на 20-м километре трассы Ярославль-Иваново. Это рядом с поселком Заячий Холм. По свидетельствам очевидцев, грузовик Man вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автобусом ПАЗ.

Он курсировал по маршруту Ярославль — Гаврилов Ям. Утренним рейсом 14 сентября воспользовались 36 человек.



Обломки столкнувшихся автомобилей раскидало на многие метры. Долгое время движение на трассе было перекрыто. На место почти сразу прибыли следователи.



"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — заявила Кристина Гузовская, старший помощник руководителя СУ СК России по Ярославской области.

"ДТП всегда связано с большим количеством травм, особенно такое, как сейчас. Многих людей пришлось вырезать из автобуса", — говорит Руслан Саитгареев, директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.



Родственники тех, кто утром сел в автобус, приходили сразу в больницу, где скапливалась вся оперативная информация.

Ситуацию под личный контроль взял губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. "Соболезную родным и близким погибших в страшной аварии под Гаврилов-Ямом. Сейчас наша главная задача, чтобы число жертв не возросло. Уверен, что наши медики смогут стабилизировать состояние каждого пациента. Со своей стороны окажем всю необходимую помощь, чтобы потерпевшие смогли максимально безболезненно справиться с этой ситуацией".

Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие — по сто тысяч рублей. Соответствующий приказ об оказании материальной помощи в день трагедии подписал Дмитрий Миронов.



"Сейчас очень много вопросов. И нельзя ответить на них прямо сразу: как перевозились, нужны ли были дополнительные места. Давайте мы с вами к этому вернемся, когда следствие разрешит нам ответить на все вопросы", — добавил заместитель губернатора Андрей Шабалин.

Количество погибших накануне вечером увеличилось до восьми человек: скончалась пациентка 1948 года рождения, доставленная в областную больницу. Дальнейшее расследование будет проводиться под контролем центрального аппарата СК России.