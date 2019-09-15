Федор Юрчихин исключен из отряда космонавтов

Федора Юрчихина исключили из отряда космонавтов по состоянию здоровья. Такое решение приняли на медицинской комиссии, и по словам командира отряда, оно окончательное, передает "Россия 24".

60-летний Юрчихин был самым опытным из нынешних космонавтов. За его плечами пять полетов: четыре на кораблях "Союз" и один на американском шаттле "Атлантис". Он совершил девять выходов в открытый космос общей протяженностью почти 60 часов.