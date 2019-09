ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре

В канадском Ванкувере прошел турнир главной американской лиги смешанных единоборств UFC Fight Night 158. В главном поединке соревнований сошлись два американских легковеса — Дональд Серроне и Джастин Гэтжи. В конце первого раунда Гэтжи нокаутировал своего соперника.

Поединок не получился слишком длинным: Джастин потряс Серроне по прозвищу "Ковбой" мощным правым боковым и затем добил его серией ударов. Это вторая победа подряд для Гэтжи в UFC: ранее он нокаутировал Эдсона Барбосу.

Here's Justin Gaethje with a third consecutive first-round offering to the Violence Gods. This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge