ММА. Гэтжи нокаутировал Серроне, Крылов проиграл Тейшейре

В канадском Ванкувере прошел турнир главной американской лиги смешанных единоборств UFC Fight Night 158. В главном поединке соревнований сошлись два американских легковеса — Дональд Серроне и Джастин Гэтжи. В конце первого раунда Гэтжи нокаутировал своего соперника.

Поединок не получился слишком длинным: Джастин потряс Серроне по прозвищу "Ковбой" мощным правым боковым и затем добил его серией ударов. Это вторая победа подряд для Гэтжи в UFC: ранее он нокаутировал Эдсона Барбосу.

Here's Justin Gaethje with a third consecutive first-round offering to the Violence Gods. This time, the lamb is Donald "Cowboy" Cerrone. pic.twitter.com/VgYzlXBHge — Kyle Johnson (@VonPreux) 15 сентября 2019 г.

Во втором по значимости бою канадского турнира российский полутяжеловес Никита Крылов вышел против бразильца Гловера Тейшейры. Здесь спортсмены провели в клетке все три раунда и Крылов проиграл раздельным решением судей – 28:29, 28:29, 29:28.

Также в ходе других боев основного карда Тристан Коннели победил Мичела Перрейру решением судей, с помощью судейских записок Юрайа Холл победил Антонио Карлоса Джуниора, а Миша Циркунов выиграл у Джими Крута сабмишеном в первом раунде.