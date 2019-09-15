"Витесс" Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства

В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.

Матч явно не складывался для экс-лидеров чемпионата: 20-летний Мален отличился на 18-й, 36-й, 46-й, 83-й и 89-й минутах, причем два последних гола он провел с пенальти. В результате "Витесс" "завис" с 11-ю очками и его обошли "Аякс" и ПСВ (по 13 баллов). При этом "Аякс" имеет игру в запасе.