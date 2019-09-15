Представитель КСИР рассказал, на какие базы США наведены иранские ракеты

В зоне досягаемости иранских ракет находятся все американские военные базы и корабли на расстоянии до двух тысяч километров от границ Исламской Республики. С таким предостережением выступил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

По его словам, если бы Штаты отреагировали на сбитый иранскими военными в июле американский беспилотник, Иран мог нанести удары по двум базам США и одному военному кораблю. Иранские ракеты были тогда нацелены на базу аль-Удейд в Катаре, базу аз-Зафра в ОАЭ и один американский корабль в Оманском заливе.

"Мы поразили бы эти цели, если бы последовала реакция США, — цитирует генерала иранское агентство Tasnim. — Мы постоянно готовились к полномасштабной войне".



Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на несколько предприятий национальной нефтяной компании Саудовской Аравии. Соответствующее заявление он опубликовал в "Твиттере".