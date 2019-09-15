Неймар: хотел уйти из ПСЖ, но эта страница перевернута

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, забивший победный гол "Страсбуру" в пятом туре чемпионата Франции, признался, что понимает болельщиков ПСЖ, которые освистали бразильца.

"Все знали, что я хочу уйти. Но эта страница перевернута. Сейчас я являюсь игроком ПСЖ и буду отдавать всего себя на поле. Понимаю болельщиков и знаю, что в последнее время им было нелегко. Меня освистывают на протяжении всей карьеры. Я уже к этому привык", – приводит слова Неймара Get Football News France.

Напомним, что бразилец в нынешнее межсезонье хотел уйти из ПСЖ в "Барселону", однако клубы не договорились по условиям трансфера.