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Ребенка бросили в Лосином Острове 7 минут назад

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15 сентября 201910:33

Экспертиза: мать, бросившая сына в "Лосином острове", была в тот момент невменяемой

Проведенная в институте имени Сербского психолого-психиатрическая экспертиза выявила психические отклонения у жительницы Москвы Надежды Куликовой, которая в феврале этого года оставила своего шестилетнего сына на ночь в столичном парке "Лосиный остров". По словам источника, близкого к следствию, на момент совершения преступления женщина находилась в невменяемом состоянии — таково заключение экспертов.

После прохождения экспертизы Куликову перевели в психиатрическое отделение больницы при СИЗО "Бутырка", передает ТАСС. По словам еще одного источника, следствие добавило ей обвинение по статье УК "Жестокое обращении с детьми". Раньше ей было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.

По словам источника, Куликова отрицает обвинение в покушении на убийство сына, однако "не возражает, что поступила жестоко, послушав советчиков".


18 февраля этого года 33-летняя Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына. По ее словам, она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров", мальчик попросил ее заехать в лес, а потом якобы убежал.

Ночью на морозе мальчика нашли на трассе у автозаправки рядом с парком. Очевидцы утверждают, что на голову мальчика был надет пакет, примотанный скотчем. При осмотре автомобиля Куликовой следователи изъяли три рулона скотча и нож. Ее ребенку потребовалась помощь врачей, после чего его передали в один из московских центров содействия семейному воспитанию.

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