Зеленский предложит жителям Донбасса мост и украинское телевидение

Официальный Киев предложит республикам Донбасса ряд мер по улучшению жизни. Как рассказал глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, стороны обсудят восстановление моста в Станице Луганской и разведение войск.

Министр озвучил позицию президента Украины Владимира Зеленского по мирному решению конфликта во время форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве.

Также Киев хочет обеспечить вещание на территории ЛНР и ДНР украинских раидо- и телеканалов, пишет РИА Новости.

План мирного урегулирования предполагает прекращение огня сначала на участке Золотое - Петровское, затем по всей линии соприкосновения.