Иран отверг обвинения в атаке на саудовские нефтяные предприятия

МИД Ирана отверг обвинения США в том, что он осуществил атаку на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии с помощью беспилотников. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави назвал слова госсекретаря США Майкла Помпео ложными и безосновательными, пишет ТАСС.

Иран уверен,что США используют любой повод для давления на Иран, не останавливаясь перед максимальной ложью.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил с предложением наказать Иран, разрушив его нефтяные мощности. По мнению сенатора, только реальные последствия могут "сломать режиму хребет".

Президент США Дональд Трамп по телефону поддержал власти Садовской Аравии и их право за самооборону.

В субботу 10 беспилотных аппаратов повредили предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Возникший после атаки пожар был потушен. Ответственность за удар это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".