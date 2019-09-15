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15 сентября 201911:39

Скончался академик-экономист Виктор Ивантер

Александр Шалгин/ТАСС

Академик Российской академии наук Виктор Ивантер ушел из жизни в воскресенье в возрасте 83 лет. Виктор Ивантер получил известность в научных кругах как создатель отечественной научной школы макрофинансового прогнозирования, пишет ТАСС.

Ученый- экономист Ивантер свыше 30 лет работал и возглавлял Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук.

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