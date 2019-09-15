Встреча Путина с ополченцами в Ботлихе: архивные кадры и тост за победу

Президент РФ Владимир Путин на неделе побывал в дагестанском Ботлихе и выполнил обещание, данное ополченцам еще 20 лет назад. Редкие архивные кадры и сегодняшнее общение показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

- За нашего верховного главнокомандующего, за нашего президента, за Владимира Владимировича Путина и настоящего ополченца!

- Это было обещано 20 лет назад, поэтому нужно было сегодня выпить.

- Ждали?

- Ждали, конечно. Все 20 лет ждали, и сегодня мечта сбылась.

Ботлихский район Дагестана. Если сравнить кадры 20-летней давности с теми, что сделаны сейчас, то разительный контраст во всем.

"Есть вещи, которые нельзя забывать. И которые нельзя переврать", — подчеркивает Путин.

"Мы имеем место с массовым проявлением террора и нарушением закона. Такое положение на территории России терпимо быть не может", — говорил он в августе 1999-го. Владимир Путин всего неделю на должности руководителя правительства страны, которая на глазах распадается.

"На самом деле что происходит? В ваш дом пришли бандиты – грабят, убивают и насилуют. Что прикажете делать? Расслабиться и получать удовольствие?" — такая риторика для страны крайне непривычна, до того момента Москва демонстрировала регионам только слабость и кадровую чехарду.

Когда оказалось, что за риторикой стоят конкретные дела, россияне удивились еще сильнее. "Цель поездки — очень простая. На месте ознакомиться с тем ущербом, который нанесен республике Дагестан в результате этой бандитской вылазки, встретиться с военными ведомствами, определить ближайшие шаги в этом плане", — Путин летит в Ботлихский район, в котором идут крупномасштабные боевые действия. Высочайший риск, что вертолет будет сбит. Сидят на скамейках, рядом – Сергей Шойгу.

Путин направляется в кабину к пилотам — так лучше можно оценить обстановку. В Дагестане многие тогда считали, что Москва бросила их на произвол судьбы, новости о приезде нового руководителя правительства разнеслись по республике молниеносно.

Республика наводнена оружием и террористами. Кто свой, кто чужой – разобраться непросто. Владимир Путин направляется на центральную площадь Ботлиха, рядом – Виктор Золотов с автоматом, но то и дело – общение с людьми в самой гуще. Чтобы лучше было слышно, Путина просят говорить в микрофон. Откуда-то принесены кустарные колонка и звукоусилитель. Сотни вооруженных ополченцев, еще толком не знавшие, кто такой Путин и не испытывающие теплых чувств к федеральном центру с его политическими дрязгами, затихают.

"Здравствуйте, дорогие мои! – обращается Путин к присутствующим на митинге. — Вы проявили настоящий кавказский характер, мужество, самообладание, волю и показали настоящую силу. Я хочу вам сказать, что Россия никогда не забудет то, что вы сделали сегодня".

Сегодня ополченцы рассказывают, что "почувствовали в нем мужика": "У него было мужество. Для дагестанца что надо? Самое главное — уважение, патриотизм. Приехал в то время, самое тяжелое время для Дагестана, в самый отдаленный район – Ботлихский".

"Вы должны знать, что Дагестан есть, был и будет составной частью Российской Федерации. А это значит, что Россия всегда придет к вам на помощь, всегда! Она приходила к вам на помощь раньше, пришла сегодня, придет и в будущем", — пообещал Путин тогда, в 99-м.

"Для меня лично тогда было чрезвычайно важно то, что здесь произошло, просто абсолютно принципиальная вещь была, — вспоминает он сейчас. — Потому что я увидел, что люди поддерживают. Не только в меня поверили – я понял, что люди готовы на самые большие жертвы ради защиты своего Отечества".

Над головой Путина тогда кружат вертолеты, поблизости идут бои. Террористы обладали мощнейшими вооружениями, их экипировка была современнейшей, иностранного производства. У ополченцев – только карабины.

"Это было важно не только для Дагестана, это было важно для всей России — показать международным бандам, что народ не с ними. Вот в этом была заслуга, это было самое главное, что вы сделали", — подчеркивает президент.

"Никакой пощады им", — говорят Путину ополченцы во время вручения госнаград прямо на площади в 99-м. Конечно, не до соблюдений формальностей протокола – в этих боевых условиях не сразу находят все необходимые документы. С орденами на груди дагестанские ополченцы говорят слова, которые важны всегда, но тогда были по-настоящему судьбоносными: "Служу России, служу Родине".

"И это для меня было принципиально важной вещью. То есть с этого момента для меня стало ясно, что мы непобедимы – никакие террористы нас не возьмут, и шансов у них нет", — говорит ополченцам Путин.

Для российской армии это был, конечно, тоже особый момент. Униженная и оскорбленная в прошлые годы, она получила столь важную поддержку. Вместе армия и народ Дагестана освобождали селение за селением и снова поднимали российский флаг.

"Показали пример всей стране, показали пример того, что значит сплочение людей перед общей опасностью", — говорит Путин.

Боевики пытались захватить регион, прикрываясь в том числе лозунгами о том, что несут некий истинный ислам. "С тех пор только 2 тысячи мечетей в Дагестане построено. 2 тысячи! - подчеркивает президент. — Они бы разве столько построили? Они только убивать умеют".

Те события в Дагестане стали, безусловно, первым реальным ударом по террористам в России.

"Как военные говорят, "с минимальными потерями". Но звучит это, конечно же, печально. Потому что минимальные потери — это погибшие наши парни, молодые, здоровые люди, которые могли бы жить и радовать страну, свои семьи. Многое могли сделать. Наша с вами задача сделать так, чтобы гибель каждого россиянина была чрезвычайным происшествием. У России достаточно сил и средств, чтобы этого добиться. И мы с вами еще далеко не все силы и средства применили. Это должны знать все и до конца. Надо будет применим то, что есть в арсеналах РФ. Очень хочется по русской традиции и по традиции священной земли Дагестана поднять этот бокал за тех, кто погиб. ОЧень хочется выпить за здоровье раненых. Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи, и вы это прекрасно знаете. Мы знаем, что планирует противник, какие провокации ожидаются в ближайшее время. Мы с вами не имеем права позволить себе ни секунды слабости. Если мы это сделаем, те кто погиб — погиб напрасно. Поэтому я предлагаю эту рюмку поставить, мы обязательно выпьем за них, но потом, когда все задачи будут решены", — пообещал тогда Путин. Этим летом во время "Прямой линии" ему напомнили про его обещание.

Этого события в Ботлихе ждали ровно 20 лет. И вот стол накрыт. Совершенно исключительное событие — президент здесь специально, чтобы поднять бокал. Ополченцы договариваются друг с другом, кто за кем хочет выступить. Обращение Путина 20-летней давности "дорогие мои" здесь очень хорошо запомнили.

Под дагестанскими помидорами и огурцами проложены провода – в стол вмонтировали микрофоны, чтобы и по краям было хорошо слышно.

У одной из женщин начинает звонить мобильный телефон – обычная, казалось бы, картина. Если забыть, где именно проходила эта встреча, – высоко в горах. В Ботлих придут газ, электричество, дороги. Обещание Путина за 2005 год давно выполнено, но что больше всего впечатляет — здесь, в высокогорном районе (сюда только из Махачкалы по горам ехать 3,5 часа) уверенно работает мобильная связь четвертого поколения.

Рассказать президенту каждый хотел так много, что стоявший позади глава местной администрации незаметно пытался людей поторапливать. Но Путин не спешил и обсуждал с жителями дальнейшее развитие республики. Поговорили даже о том, что в горах нужно расчищать русла рек, чтобы предотвращать наводнения. Глава Дагестана тут же прошептал руководителю района – нужно заняться.

На центральной площади Ботлиха небольшие магазинчики, но на любой вкус. Есть оздоровительный центр — людей приглашают на гирудотерапию, тестирование всех органов. Причем, судя по всему, сделать это можно в любое время.

Путину рассказали о своих семьях, о том, в какие вузы поступают уже выросшие дети. Обычная мирная жизнь – со своими успехами и сложностями. А ведь тогда, в 99-м, Путина критиковали за жесткий отпор террористам – самые разные международные организации забеспокоились о правах человека. Путин призывал все международное сообщество сплотиться в борьбе с террором, предупреждая – это мировая угроза.

18 лет назад планету сотрясли жуткие теракты в США. "Россия не понаслышке знает, что такое террор, и поэтому мы лучше всего понимаем чувства американского народа. Обращаясь от имени России к народу Соединенных Штатов, хочу сказать, что мы с вами. Мы целиком и полностью разделяем и чувствуем вашу боль. Мы поддерживаем вас", — заявил Путин 11 сентября 2001 года.

То обращение в США приняли тепло, но по факту совместной борьбы с террором так и не было. Россия боролась и борется в одиночку.

Число терактов в стране снижено в 200 раз. И вклад в это жителей Кавказа – один из ключевых. Они защищают Россию и на дальних подступах – в Сирии. "Это же моя прямая была команда – собрать подразделения военной полиции из выходцев с Кавказа. И они блестяще выполняют поставленные задачи, и важно, что местное население им доверяет", — подчеркивает Путин.

Дагестанцы – всероссийская международная спортивная гордость, победа за победой на главных мировых турнирах.

Перед вылетом из Махачкалы прямо в аэропорту президент поздравил с очередной победой Хабиба Нурмагомедова. В Instagram у Хабиба Нурмагомедова почти 17 миллионов подписчиков – он обошел по популярности многих самых известных голливудских звезд.