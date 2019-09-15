Регистратор снял впечатляющий полет машины на трассе в Татарстане

В Сети появились кадры с автомобильного регистратора, запечатлевшего серьезное дорожно-транспортное происшествие. События, попавшие на видео, разворачивались на днях в Татарстане.

По некоторым данным, авария произошла на автомобильной дороге между городами Лениногорск и Бугульма в районе села Старая Письмянка.

Водитель автомобиля "Лада Ларгус" не заметил две внушительные кучи земли, оставленные на проезжей части, и не сумел уклониться в сторону. Не исключено, что свою роль в произошедшем сыграли сумерки, несколько ухудшившие видимость.

Машина наехала на препятствие и буквально взмыла в воздух, после чего задела встречное транспортное средство.

Сведений о пострадавших в результате необычного ДТП не поступало.