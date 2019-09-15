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15 сентября 201912:34

Приватизация: Украина может пойти по латиноамериканскому пути вместо европейского

Facebook/Укрзал.зниця

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава предупредил об угрозе потери Украиной железных дорог и транспорта. Как рассказал Кава в эфире YouTube-канала "CapitalTV", к этому может привести реализация планов команды президента Зеленского по приватизации "Укрзализныци".

"Украина станет первой европейской страной, которая практически уничтожит систему железнодорожного транспорта", — уверен Кава.

Экс-чиновник напомнил о печальном опыте латиноамериканских стран, в которых неправильные решения властей разрушили пассажирское движение и привели к потере до двух третей железнодорожной сети, пишет РИА Новости.

Напротив, рассказал Кава, в Европе государства контролируют железнодорожную инфраструктуру, которая находится в их владении.

Средний возраст грузовых тепловозов "Укрзализныци" — 31 год, а локомотивов моложе восьми лет нет вообще. Возраст электровозов пассажирского тягового состава составляет 40 лет. Треть железнодорожных путей на Украине нуждаются в полной реконструкции.

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