В Свердловской области сгорел православный храм. Видео

Пламя охватило здание православного храма в поселке Верхняя Сысерть в Свердловской области. Инцидент, произошедший в воскресенье, 15 сентября, сняли на видео местные жители.

На записях видно полыхающую деревянную постройку и пожарных, пытающихся справиться с огнем.

Как сообщают СМИ, местные жители пришли на помощь спасателям, однако вопреки их совместным усилиям, пламя перекинулось на соседний дом.

Сгоревшая Спасо-Преображенская церковь была возведена в 2010 году рядом с храмом постройки начала минувшего века. По предварительным данным, огонь не нанес ущерба историческому зданию.