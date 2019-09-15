Идея Гончарука напомнила Бальбеку план коммунистов

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что план главы украинского премьера Алексея Гончарука соединить Черное и Балтийское моря напоминает грандиозные планы коммунистов повернуть сибирские реки вспять.

Бальбек задал вопрос о смысле такой глобальной перестройки рельефа, ведь очевидно, что правительство таким образом хочет продемонстрировать свою работоспособность, причем делает это с нездоровым азартом, а вовсе не предлагает глобальную стратегию.

Ранее Гончарук сообщил, что Киев собирается соединить Балтийское и Черное моря. Существует около сорока водных путей, но для их использования нужно договориться с соседями, с которыми нет конструктивных отношений, передает РИА Новости.