Лучший теннисист нового поколения: Надаль высказался о Медведеве

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, выигравший недавно Открытый чемпионат США, заявил, что 23-летний россиянин Даниил Медведев на данный момент является лучшим теннисистом нового поколения.

"Сейчас Даниил находится на четвертом месте в рейтинге ATP. Его летняя кампания получилась потрясающей. На сегодня он является лучшим теннисистом нового поколения. Но я не знаю, что произойдет в будущем. У нас много талантливых молодых игроков", – цитирует Надаля Tennis World USA.

Напомним, что Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису, где в пятисетовом поединке уступил Рафаэлю Надалю. После US Open россиянин поднялся на четвертое место в рейтинге ATP.