Мешала учить уроки: девушка "успокоила" семилетнюю сестру, утопив ее в тазу

В Башкирии 17-летнюю девушку обвиняют в убийстве семилетней сестры. По версии следствия, 13 сентября жительница города Салавата увела девочку в баню и утопила в тазу. Как пояснила девушка во время расследования, сестра капризничала и мешала ей делать уроки, поэтому она хотела ее успокоить.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова рассказала ТАСС, что девочки воспитывались в многодетной приемной семье с 2017 года. В целом семья считается органами опеки благополучной и интеллигентной, добавила Скоробогатова.

"Приемные дети первоначально были переданы родной тете, но женщина по состоянию здоровья переехала в южный регион. Тогда их забрала приемная семья, женщины были подругами", — пояснила Скоробогатова.

Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что девушка отлично училась в кадетской школе, но, очевидно, у нее есть психологическая "травма детства".

Правоохранительные органы решают вопрос об аресте подозреваемой. Скоробогатова предполагает, что девушку-выпускницу допустят к учебе под личным контролем омбудсмена.