В США украинские моряки "отработали элементы по борьбе за выживание"

Более двух месяцев украинские моряки проходили обучение на американской базе в Балтиморе, сообщает украинское военное ведомство. Экипажи патрульных катеров "Славянск" и "Старобельск" класса Island обучались на базе береговой охраны Во время обучения украинские военные моряки выходили на катерах в море, изучили особенности работы средств навигации и связи.

Два списанных катера береговой охраны США типа Island в прошлом году были проданы Украине. Предполагается, что катера типа Island будут наблюдать за морской обстановкой, патрулировать морские участки, охранять порты и пункты базирования флота, а также вести противоминные действия.

В церемонии выпуска украинских моряков приняли участие командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко и посол Украины в США Валерий Чалый.