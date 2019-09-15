Французы второй раз подряд завоевали бронзу Кубка мира по баскетболу

Мужская сборная Франции по баскетболу стала обладателем бронзовых медалей Кубка мира, который проходит в Китае. В матче за третье место французы оказались сильнее команды Австралии со счетом 67:59 (11:16, 10:14, 21:16, 25:13). "Трехцветные" повторили свой результат прошлого года.

Самым результативным игроком встречи, которая состоялась в Пекине, стал игрок сборной Франции Нандо де Коло, выступавший в прошлом сезоне за московский ЦСКА. Он набрал 19 очков, а также сделал два подбора и отдал три результативные передачи.

В финальном матче Кубка мира встретятся сборные Аргентины и Испании. Игра состоится 15 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени.