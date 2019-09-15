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15 сентября 201915:01

Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию

Завершился второй этап поставок С-400 в Турцию

Второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию завершен. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Министерства национальной обороны республики. Два военно-транспортных самолета Ан-124 "Руслан" ВКС РФ в воскресенье доставили в Турцию последнюю партию компонентов российской зенитной ракетной системы С-400 в рамках второго этапа поставок. Элементы С-400 доставлены на авиабазу "Мюртед" в Анкаре. Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа. С этого момента на авиабазу самолеты совершили 24 рейса.

Продолжается обучение персонала и установка систем ПВО. Планируется, что к апрелю 2020 года они будут введены в действие.

Поставка российских С-400 вызвала кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. Анкара отказалась идти на уступки.

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