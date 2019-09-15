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Умер Борис Березовский 31 минута назад

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15 сентября 201915:15 Наиля Аскер-Заде

У Березовского не было тормозов: Авен – о письме к Путину и тратах на демократию

У Березовского не было тормозов: Авен – о письме к Путину и тратах на демократию

Пьянящий воздух Туманного Альбиона весьма токсичен для тех, кто имеет склонность к политическим авантюрам. Плохо кончил и беглый олигарх Борис Березовский, который из Лондона пытался вести подрывную деятельность в России. В прошлом году известный российский банкир Петр Авен опубликовал объемистую книгу "Время Березовского", а личными впечатлениями о тех временах глава "Альфа-Банка" поделился в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-Заде".

- В своей книге одного из собеседников вы спрашиваете: что бы вы спросили у Березовского, если бы его встретили сейчас? А что бы вы у него спросили или сказали?

- Я спросил бы: Борь, о чем жалеешь? Все-таки что-то ты понял или нет? Но думаю, что он бы мне сказал, что не жалеет ни о чем, — сказал Петр Авен, председатель Совета директоров "Альфа Банка".

- Подождите, но вы же сами держали в руках его письмо.

- Да. Письмо к Путину. Мне было бы интересно, как бы он сейчас это отрефлексировал. Действительно, вы правы, и там сложная история. И письмо он написал, я думаю, в очень тяжелом психическом состоянии, судя по тому, как оно было написано.

"Прошу вас, Владимир Владимирович, простить мне те проступки и слова, которые я совершил в ослеплении злости. Видит Бог, сегодня я все осознал и никогда не поступил бы так. Мне бы очень хотелось вернуться в Россию, на Родину. Я хочу умереть на своей земле. Это не пустые слова, поверьте, Владимир Владимирович. Я, как Вечный Жид, устал скитаться по земле. Разрешите мне вернуться, господин президент. Прошу вас. Умоляю. С искренним уважением к вам, Борис Березовский", — говорится в письме.

- Почему он это письмо написал?

- Я не знаю. Я с ним последние несколько лет не общался, поэтому мне очень трудно это комментировать.

- Многие из ваших собеседников все-таки до конца не верят в то, что он покончил жизнь самоубийством. А почему вы уверены в этом?

- Потому, что я разговаривал с его женами. Одна из них на говорила про то, что были какие-то покушения, угрозы. Я говорил с Гольдфарбом, который с ним общался до конца. Поэтому у меня нет никаких оснований думать, что было по-другому. Вера в конспирологию, что либо он жив, либо его убили… Мне вообще очень не нравится конспирологическое сознание, это совсем не моя история. Я в теории заговоров плохо верю. В данном случае в его убийство и что-то еще я тоже не верю. Мне кажется, он просто покончил с собой.

- Если бы он остался в России, его судьба сложилась бы лучше?

- Он не знал пределов, у него не было тормозов. В России у него не было тормозов . В России он бы боролся за власть и влияние. И с изменением атмосферы, с приходом Путина было бы невозможно, поэтому перспектив у него реальных не было. Он себя остановить не мог, он потратил полмиллиарда долларов на всякую чушь. На поддержку украинской демократии, бразильские фан-клубы. У него не было тормозов. 90-е годы были временем без тормозов. В новом времени у него не было возможности, где бы он ни находился, в Англии или в Москве.

Текст: "Вести недели"

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