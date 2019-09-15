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15 сентября 201915:14

Диверсанты оставили без света часть Кабула и несколько афганских провинций

EPA

Несколько провинций Афганистана и часть районов Кабула остались без электричества. В провинции Баглан диверсанты подорвали три опоры ЛЭП, по которой в страну поставляется в электричество.

Перед этим в результате взрыва был обрушена опора ЛЭП в уезде Данд-е-Шахобиддин.

Ремонтные бригады работают над их восстановлением, передает "Интрефакс".

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