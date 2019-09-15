Забайкалье: новые времена, новые горизонты

Итоги губернаторских выборов показали колоссальный запрос на перемены у населения, особенно в трех регионах — Курганской области, Калмыкии и Забайкалье. Работой прежних руководителей были недовольны все: народ, федеральные власти, экспертное сообщество. В национальном рейтинге губернаторов за прошлый год именно Курганская область, Калмыкия и Забайкалье — в самом хвосте. И вот сейчас там — победный результат.

В Курганской области Вадим Шумков набрал почти 81% процент. В Калмыкии у Бату Хасикова — около 88%. Забайкальский край возглавил Александр Осипов с рекордным результатом — под 90%. Каких перемен ждут от нового губернатора Забайкальского края?

Губернатор на коне — это, конечно, красиво. А вот регион сейчас на коне? "Я думаю, что регион сейчас на старте", — считает губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Это говорит природная скромность, ведь в регионе он уже без малого год. Александр Осипов на прошедших выборах он тоже был на коне. Почти 90% голосов. Абсолютный рекорд и какая-то невероятная поддержка избирателей. Так в чем же секрет?

"Секрет, во-первых, — в людях. В том, какие забайкальцы. В том, что это искренние, сдержанные, доброжелательные люди. Второй секрет в том, что нам помогает федеральный центр, чтобы Забайкальский край набрал темп, вырвался из того безвременья, из тех проблем, которые были", — отметил Осипов.

И набирать темп нужно даже не рысью – галопом. Вот и на интервью Осипов дает всего 10 минут. Времени сейчас катастрофически не хватает. Это мы затащили нового губернатора на ипподром, зная о его увлечении конным спортом. Но это только повод, чтобы поговорить о регионе.

- Александр Михайлович, по статистике, из Забайкальского края ежедневно уезжают почти 13 человек. Как сделать так, чтобы люди не уезжали?

- Ответ — прост, но не легок в реализации. Нужны хорошая работа и заработная плата, нужно, чтобы в хорошем состоянии были населенные пункты, улицы, больницы, поликлиники, школы, детсады, — уверен Осипов.

Амбициозные планы — это будущее Забайкалья, очертания которого хорошо видно уже сейчас. Взять, к примеру, одну из строек.

"Самая долгожданная школа на 1100 мест, которой давно не было в Забайкальском крае. Эйфория. У меня такое чувство, что наконец-то что-то сдвигается, к чему мы долго шли", — признался Андрей Томских, министр образования, науки, молодежной политики Забайкальского края.

За последние тридцать лет это первая школа. И первый звонок здесь прозвенит уже через год.

Тогда же в Чите появится и новый диспетчерский центр для бригад скорой помощи. А пока регион закупает современные реанимобили. На оздоровление медицины Забайкалья только в этом году выделено почти 850 миллионов рублей. Вдохнуть новую жизнь Осипову предстоит и в другие сферы. Но большие перемены начинаются с эффективного управления.

Приемная губернатора. На часах почти полдесятого вечера. Секретарь обзванивает все районы и объявляет начало конференц-связи. Осипов проверяет готовность к отопительному сезону. Внезапно, без предупреждения. Теперь понятно, почему на подоконнике цветет и пахнет жгучий перец.

- Ваших рук дело?

- Это красивое растение. Кстати, плоды выглядят очень аппетитно. Я думаю, что для здоровья полезно. И, может быть, буду в виде определенного наказания применять к руководителям, которые не справляются, — сказал губернатор.

- То есть перец острый?

- Да, очень.

На дверях замечаем старую табличку — по-прежнему "временно исполняющий". Просто поменять не успели. И ведь главная работа все же не в кабинетах.

Село Смоленка недалеко от Читы. Всего 20 километров. И вот он — дальневосточный гектар. Именно здесь — первые участки. Уже через год на этом пустыре появятся десятки новых домов. Заявок уже почти пять тысяч. И цифра продолжает расти.

А мы с губернатором едем к семье Шестаковых, которая пострадала во время страшных апрельских пожаров. Тогда огонь уничтожил несколько деревень. Их дом сгорел дотла. Спасти ничего не успели. Теперь обживаются в новом. Его купили, получив жилищный сертификат. Это — помощь региональных властей всем, кто оказался заложником стихии. Новый дом больше, огород — почти 10 соток. И, кажется, жизнь налаживается.

Все цвета осени в этих бесконечных долинах, на многочисленных сопках и горных хребтах. Суровый таежный край, где вечная мерзлота и немыслимая красота. Забайкалье — место силы и удивительных возможностей.

А времена здесь действительно наступают новые. Все еще будет меняться. И какие открываются горизонты!