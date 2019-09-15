Live

Новости Политика

Все видео этой рубрики
15 сентября 201922:30 Ольга Армякова

Забайкалье: новые времена, новые горизонты

Забайкалье: новые времена, новые горизонты

Итоги губернаторских выборов показали колоссальный запрос на перемены у населения, особенно в трех регионах — Курганской области, Калмыкии и Забайкалье. Работой прежних руководителей были недовольны все: народ, федеральные власти, экспертное сообщество. В национальном рейтинге губернаторов за прошлый год именно Курганская область, Калмыкия и Забайкалье — в самом хвосте. И вот сейчас там — победный результат.

В Курганской области Вадим Шумков набрал почти 81% процент. В Калмыкии у Бату Хасикова — около 88%. Забайкальский край возглавил Александр Осипов с рекордным результатом — под 90%. Каких перемен ждут от нового губернатора Забайкальского края?

Губернатор на коне — это, конечно, красиво. А вот регион сейчас на коне? "Я думаю, что регион сейчас на старте", — считает губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Это говорит природная скромность, ведь в регионе он уже без малого год. Александр Осипов на прошедших выборах он тоже был на коне. Почти 90% голосов. Абсолютный рекорд и какая-то невероятная поддержка избирателей. Так в чем же секрет?

"Секрет, во-первых, — в людях. В том, какие забайкальцы. В том, что это искренние, сдержанные, доброжелательные люди. Второй секрет в том, что нам помогает федеральный центр, чтобы Забайкальский край набрал темп, вырвался из того безвременья, из тех проблем, которые были", — отметил Осипов.

И набирать темп нужно даже не рысью – галопом. Вот и на интервью Осипов дает всего 10 минут. Времени сейчас катастрофически не хватает. Это мы затащили нового губернатора на ипподром, зная о его увлечении конным спортом. Но это только повод, чтобы поговорить о регионе.

- Александр Михайлович, по статистике, из Забайкальского края ежедневно уезжают почти 13 человек. Как сделать так, чтобы люди не уезжали?

- Ответ — прост, но не легок в реализации. Нужны хорошая работа и заработная плата, нужно, чтобы в хорошем состоянии были населенные пункты, улицы, больницы, поликлиники, школы, детсады, — уверен Осипов.

Амбициозные планы — это будущее Забайкалья, очертания которого хорошо видно уже сейчас. Взять, к примеру, одну из строек.

"Самая долгожданная школа на 1100 мест, которой давно не было в Забайкальском крае. Эйфория. У меня такое чувство, что наконец-то что-то сдвигается, к чему мы долго шли", — признался Андрей Томских, министр образования, науки, молодежной политики Забайкальского края.

За последние тридцать лет это первая школа. И первый звонок здесь прозвенит уже через год.

Тогда же в Чите появится и новый диспетчерский центр для бригад скорой помощи. А пока регион закупает современные реанимобили. На оздоровление медицины Забайкалья только в этом году выделено почти 850 миллионов рублей. Вдохнуть новую жизнь Осипову предстоит и в другие сферы. Но большие перемены начинаются с эффективного управления.

Приемная губернатора. На часах почти полдесятого вечера. Секретарь обзванивает все районы и объявляет начало конференц-связи. Осипов проверяет готовность к отопительному сезону. Внезапно, без предупреждения. Теперь понятно, почему на подоконнике цветет и пахнет жгучий перец.

- Ваших рук дело?

- Это красивое растение. Кстати, плоды выглядят очень аппетитно. Я думаю, что для здоровья полезно. И, может быть, буду в виде определенного наказания применять к руководителям, которые не справляются, — сказал губернатор.

- То есть перец острый?

- Да, очень.

На дверях замечаем старую табличку — по-прежнему "временно исполняющий". Просто поменять не успели. И ведь главная работа все же не в кабинетах.

Село Смоленка недалеко от Читы. Всего 20 километров. И вот он — дальневосточный гектар. Именно здесь — первые участки. Уже через год на этом пустыре появятся десятки новых домов. Заявок уже почти пять тысяч. И цифра продолжает расти.

А мы с губернатором едем к семье Шестаковых, которая пострадала во время страшных апрельских пожаров. Тогда огонь уничтожил несколько деревень. Их дом сгорел дотла. Спасти ничего не успели. Теперь обживаются в новом. Его купили, получив жилищный сертификат. Это — помощь региональных властей всем, кто оказался заложником стихии. Новый дом больше, огород — почти 10 соток. И, кажется, жизнь налаживается.

Все цвета осени в этих бесконечных долинах, на многочисленных сопках и горных хребтах. Суровый таежный край, где вечная мерзлота и немыслимая красота. Забайкалье — место силы и удивительных возможностей.

А времена здесь действительно наступают новые. Все еще будет меняться. И какие открываются горизонты!

Текст: "Вести недели"

Сейчас

20:54

Волкер сделал заявление по Донбассу и Крыму

19:40

Скрытное выдвижение: "Искандеры" провели электронные пуски

18:44

Кремль отреагировал на атаку дронов

18:11

Поезд протаранил автобус с пассажирами, застрявший в пробке на переезде

17:13

Усиление ветра: МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение

16:42

Минобороны РФ подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

16:22

После Берлина Рикер посетит Москву

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин: террористы умеют только убивать

Путин: террористы умеют только убивать

2 часа назад
Выборы в России: жалоб немного, много фейков

Выборы в России: жалоб немного, много фейков

1 час назад
Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши

Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши

2 часа назад
Зеленский не внял сигналу из Белого дома

Зеленский не внял сигналу из Белого дома

2 часа назад
Просто попробуйте: идея каннибализма пополнила копилку либеральной мысли

Просто попробуйте: идея каннибализма пополнила копилку либеральной мысли

1 час назад
Захарова посоветовала американцам извиниться

Захарова посоветовала американцам извиниться

4 часа назад
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

6 часов назад
Мешала учить уроки: девушка "успокоила" семилетнюю сестру, утопив ее в тазу

Мешала учить уроки: девушка "успокоила" семилетнюю сестру, утопив ее в тазу

8 часов назад
Христову запретили говорить о состоянии Заворотнюк

Христову запретили говорить о состоянии Заворотнюк

4 часа назад
Двукратная чемпионка мира Гамова стала мамой

Двукратная чемпионка мира Гамова стала мамой

5 часов назад
Приватизация: Украина может пойти по латиноамериканскому пути вместо европейского

Приватизация: Украина может пойти по латиноамериканскому пути вместо европейского

10 часов назад
Минобороны РФ подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

Минобороны РФ подтвердило завершение второго этапа поставок С-400 Турции

5 часов назад
Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

Любимая сопрано Пласидо Доминго выступит в "Зарядье"

11.09.2019 15:49
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

10.09.2019 15:10
Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

Нужна помощь: Ангелину Авдюкову спасет кислородная поддержка

11.09.2011 13:02
МИД РФ ответил на вопрос посольства США о Уилане

МИД РФ ответил на вопрос посольства США о Уилане

2 часа назад
Скрытное выдвижение: "Искандеры" провели электронные пуски

Скрытное выдвижение: "Искандеры" провели электронные пуски

3 часа назад
Трамп "готов рассмотреть" возможность встречи с Рухани

Трамп "готов рассмотреть" возможность встречи с Рухани

3 часа назад
СКА вырвал победу у "Йокерита" в концовке встречи

СКА вырвал победу у "Йокерита" в концовке встречи

3 часа назад
Пассажиров завибрировавшего Яка доставили в Уфу

Пассажиров завибрировавшего Яка доставили в Уфу

3 часа назад
ЕС обескуражен заявлением Джонсона, а Кэмерон назвал его лжецом

ЕС обескуражен заявлением Джонсона, а Кэмерон назвал его лжецом

3 часа назад
Голуби-разведчики и коты-шпионы: рассекречены данные о подготовке животных

Голуби-разведчики и коты-шпионы: рассекречены данные о подготовке животных

4 часа назад
ЦСКА в большинстве сломил сопротивление "Тамбова"

ЦСКА в большинстве сломил сопротивление "Тамбова"

4 часа назад
Поезд протаранил автобус с пассажирами, застрявший в пробке на переезде. Видео

Поезд протаранил автобус с пассажирами, застрявший в пробке на переезде. Видео

4 часа назад
Манцигов принес России первое золото на чемпионате мира по борьбе

Манцигов принес России первое золото на чемпионате мира по борьбе

4 часа назад
Снова свастики: на Украине осквернен еще один памятник жертвам Холокоста

Снова свастики: на Украине осквернен еще один памятник жертвам Холокоста

4 часа назад
Прогноз от Жириновского: Украина останется без граждан

Прогноз от Жириновского: Украина останется без граждан

5 часов назад
Четверо пострадавших: в Краснодарском крае взорвался автомобиль. Видео

Четверо пострадавших: в Краснодарском крае взорвался автомобиль. Видео

5 часов назад
Российский борец Марянян завоевал серебро чемпионата мира

Российский борец Марянян завоевал серебро чемпионата мира

5 часов назад
Сборная Испании стала обладателем Кубка мира по баскетболу

Сборная Испании стала обладателем Кубка мира по баскетболу

5 часов назад
После Берлина Рикер посетит Москву

После Берлина Рикер посетит Москву

6 часов назад
Сирия: подготовка к саммиту и каторга вместо казни

Сирия: подготовка к саммиту и каторга вместо казни

6 часов назад
Израильский кабмин утвердил создание нового поселения на Западном берегу Иордана

Израильский кабмин утвердил создание нового поселения на Западном берегу Иордана

6 часов назад
"Оренбург" обыграл "Рубин" благодаря пенальти в конце матча

"Оренбург" обыграл "Рубин" благодаря пенальти в конце матча

6 часов назад
Личная связь и деликатные темы: о чем говорили Путин и Нетаньяху в Сочи

Личная связь и деликатные темы: о чем говорили Путин и Нетаньяху в Сочи

6 часов назад
Аварийную посадку раритетного самолета сняли на видео

Аварийную посадку раритетного самолета сняли на видео

6 часов назад
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс

Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс

6 часов назад
112 миллионов человек по-прежнему играют в игру, в которой все сделано из кубиков

112 миллионов человек по-прежнему играют в игру, в которой все сделано из кубиков

8 часов назад
Американская мечта: как инвестиции в недвижимость помогут получить гражданство США

Американская мечта: как инвестиции в недвижимость помогут получить гражданство США

11 часов назад
Врача, сделавшего эвтаназию без разрешения, оправдали

Врача, сделавшего эвтаназию без разрешения, оправдали

12 часов назад
Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

Остаться в живых: как справиться с собраниями, детскими конфликтами и родительскими чатами

14.09.2019 13:25

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку