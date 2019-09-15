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15 сентября 201920:42 Михаил Антонов

Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши

Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши

Для "Газпрома" введены ограничения по прокачке на внутриевропейском газопроводе Opal, что является сухопутным продолжением "Северного потока". Это произошло по решению суда в Люксембурге, а иск подавала Польша. Сколь опасно это для России?

Решение Европейского суда по польскому иску, ограничивающее доступ "Газпрома" к трубопроводу Opal, привело Варшаву в радостное возбуждение. Там просто пищат от восторга. На фоне ржавых труб.

"Нас поддержали Литва и Латвия. Европейский суд принял нашу сторону, и решение Еврокомиссии было отменено. Благодаря этому энергетическая безопасность Польши сохранена", — заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский.

Opal — сухопутное продолжение "Северного потока-1" — газопровода, идущего по дну Балтийского моря из России в Германию, который построили в 2011 году. В районе города Грайфсвальд "Северный поток-1" раздваивается на трансевропейские газопроводы: Nеl — он идет на запад — и тот самый Opal, который транспортирует российский газ в Чехию по немецкой территории вдоль польской границы. 32 миллиарда кубометров в год. Совместные российско-германские проекты в энергетике радуют немцев. Но они очень не нравится полякам и прибалтам, потому что газ идет не через них, а мимо.

До 2016 года они как-то с этим жили, потому что в ЕС есть такое правило: построил ты газопровод — обязан поделиться, то есть тот, кто тоже хочет продавать газ, должен получить возможность пользоваться трубой. А если газа ни у кого, кроме тебя, нет или нет физической возможности закачать его в эту трубу, значит, все равно ты можешь заполнить ее только на половину. Но в октябре 2016-го Германия надавила на Еврокомиссию — она разрешила "Газпрому" использовать Opal практически на полную мощность.

Тогда поляки сильно разозлились и помчались в суд. Впопыхах плохо подготовились — иск отклонили из-за процедурных нарушений. Но попыток не оставляли и теперь как будто бы своего добились: "Газпром" снова может использовать Opal только на 50%, то есть и "Северный поток-1" будет загружен не полностью.

Что дальше? Обсуждают две темы: способно ли это решение повлиять на будущее "Северного потока-2", который заканчивают строить, и на результат консультаций по украинскому газовому транзиту, намеченных на 19 сентября? В Польше предрекают проблемы для России на обоих направлениях. Дескать, "Северный поток-2" "Газпром" тоже не сможет заполнять на 100%, потому что ограничения автоматически распространяться и на его сухопутное продолжение в Германии газопровод Eugal, который прокладывают параллельно Opal.

Тут, правда, забывают о том, что Берлин, который явно заинтересован в максимальном наполнении трубы, на этот счет уже подстраховался: в этом году в базовые документы ЕС внесли положение о том, что впредь финальное решение о режиме эксплуатации газопровода принимает не Еврокомиссия, а власти той страны, по территории которой он проходит.

Что касается Украины, некоторые европейские эксперты считают, что вердикт Европейского суда в ее пользу, более того, он не случайно был вынесен накануне встречи в Брюсселе.

"Это решение больше всего выгодно именно Украине. Выгода Киева в том, что укрепляются его позиции на переговорах о продолжении транзита", — считает Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle.

У Европейской комиссии, а это ведь ее решение 2016 года оспаривала Польша, есть два месяца на то, чтобы подать апелляцию. В России надеются, что у Брюсселя, где как раз сейчас меняется команда, несмотря ни на что, найдутся силы проанализировать ситуацию.

- Я напомню, что это решение было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией "Газпром", и оно было юридически выверенное, согласованное с юридическими службами Еврокомиссии. Поэтому нам, конечно, также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии, — заявил Александр Новак, министр энергетики РФ.

- А у России есть понимание, как она будет реагировать в ответ?

- Думаю, что мы дадим более подробную информацию после того, как получим юридическое заключение.

Александр Новак подтвердил, что решение суда повлияет на переговорные позиции "Газпрома" по украинскому транзиту. Очевидно, в смысле переоценки надежности и объективности европейской правовой системы. Неприятно, но никакой драмы: во-первых, есть альтернативные маршруты для обеспечения поставок — накануне параллельно со снижением загрузки Opal "Газпром" нарастил объем топлива, подаваемый в газопровод Nеl, — во-вторых, выпадающий объем — 12 миллиардов кубов газа в год. Ничтожная величина. На что она может повлиять, когда речь пойдет о прокачке сотен миллиардов или даже триллионов кубометров? Ни на что. Даже на положение дел в украинской газотранспортной системе не повлияет. Это понимают и на Украине.

"Появляется решение Европейского суда по иску Польши, которая говорит, что Opal ограничивается и часть объемов пойдет по украинской ГАС. Прекрасно. Но только если вы не готовы, то не стоит дергать тигра за хвост. Вы собирались договариваться или разозлить его еще больше?" – задается вопросом Валентин Землянский, эксперт энергетического рынка Украины.

При этом понятно, что поляков интересы Украины волнуют постольку-поскольку. Это ведь не Украину, а себя Варшава пытается застраховать от прекращения транзита российского топлива по газопроводу "Ямал – Европа", потому что сама хочет зарабатывать на перепродаже топлива из старых и новых источников.

"Польша делает ставку на импорте американского сжиженного газа в объемах, превышающих внутренний спрос, для дальнейшей продажи энергоносителей в соседних государствах. Решение Европейского суда — юридическая подготовительная работа, которая позволяет создать искусственный дефицит российского газа в ЕС, а значит, создать рыночную нишу для американского сжиженного газа в центральной Европе", — пишут немецкие СМИ.

Украина на антироссийской волне оказывается удобной нишей. 31 августа в Варшаве представители энергетических властей Польши и США встретились с секретарем национальной безопасности Украины Данилюком, чтобы вместо дешевого российского газа, о котором еще можно договориться, впарить его стране дорогущее топливо с другой стороны глобуса. Внешне Украина представляется равноправным членом этого взаимовыгодного партнерства — с должным уважением ее и будут доить.

"Мы помогаем Польше избавиться от газовой зависимости от России и хотим поддержать ее желание стать европейским хабом сжиженного газа. Этот газ пойдет через Польшу к другому нашему союзнику — Украине, которая сталкивается с угрозой поставок российского газа", — заявил Рик Перри, министр энергетики США.

"В 2021 году мы обеспечим Украину достаточным количеством газа — 6 миллиардов кубов газа в год", — заверил Петр Наимски, представитель Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры.

Помимо американского газа поляки планируют получать топливо из Норвегии. С этой целью они собираются построить Baltic Рipe. Дания, которая тянет с выдачей разрешения на прокладку "Северного потока-2", этот проект стремительно согласовала. Воображение польского премьера Матеуша Моравецкого рисует картину новой системы энергобезопасности Европы.

"Балтийский газопровод в Норвегию уже через несколько лет будет готов к эксплуатации. Расширяется СПГ-терминал Свиноуйсьце, а новый терминал в Гданьске и трубопроводы в Словакию, Чехию, Германию и Украину обеспечат беспрецедентную безопасность по сравнению с предыдущими годами", — уверен он.

В этой схеме роль "великой энергетической державы континентальной Европы" отводится как раз Польше. И здесь – проблема, потому что в этом качестве до сих пор выступает Германия. Решение Европейского суда ограничить транспортировку российского топлива по немецкой территории задевает интересы не только "Газпрома", но и Берлина, создает повод для новых конфликтов между Германией и Польшей, которые все чаще оживляют политическую жизнь Евросоюза.

Сделать гадость России или Германии — одинаковое удовольствие для нынешних польских властей. А когда это получается одновременно на обоих направлениях, — праздник вдвойне. И пока Варшава пользуется явным покровительством США, она будет делать это как можно чаще и практически безнаказанно в отношении Германии.

Текст: "Вести недели"

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