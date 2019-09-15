Изба вместо замка: Петр Авен живет в доме Алексея Толстого

Председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен, который стал новым героем программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" живет Барвихе, однако не в богатом замке, а в старом деревянном доме, в котором жил писатель Алексей Толстой.

В начале 90-х этот дом планировали сносить, и если бы Авен его не выкупил, здание демонтировали бы.

"Тут такой дом, который сейчас не построишь, 34-го года. Фактически – большая деревянная изба, на самом деле, и с очень специальной атмосферой. В 35-м году Толстой приехал в Москву, ему дали этот дом. И вот здесь он жил, здесь, в этом доме, написан "Петр Первый", — рассказал Авен.

После Толстого в доме жили бывший министр связи СССР Псурцев, потом "разные зампреды Совмина СССР".

На момент покупки Авеном здание находилось в плачевном состоянии – протекала крыша. "Я предложил — давайте, мы его купим под гарантию того, что его восстановим, потому что, в принципе, это — исторический памятник, такой дом сейчас построить невозможно", — пояснил Авен.

Он добавил, что в нем "хорошо устраивать вечеринки", поскольку это "теплый, деревянный дом".