Петр Авен: мы работали на начальников, а они относили бумажки Горбачеву

Председатель совета директоров "Альфа-банка" Петр Авен стал министром в 36 лет – он входил в группу так называемых младореформаторов. В программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" он признался, что в то время испытывал страх перед ответственностью.

"У меня не было никакого административного опыта, я к этому моменту, кроме своей жены и двух сотрудников, которые у меня в Австрии работали, никем никогда не руководил, и в этом смысле я был совершенно неопытный. И может быть, это даже облегчало, это снимало тот ужас, я не понимал вообще, что меня ждет, в какой-то степени", — рассказал он.

Для больших реформ необходим фанатизм и твердая убежденность в том, что делаешь все правильно, считает он. "Я был, безусловно, фанатиком тех идей, которые мы пытались реализовать, и этот фанатизм, конечно, подавлял страх", — пояснил Авен.

"Мы твердо знали, что хотим делать, абсолютно были убеждены, что это – правильно, и плюс была очень тесная команда, несколько человек, которые абсолютно доверяли друг другу", — добавил он.

"Было, конечно, страшно, но в то же время было очень интересно и общеморально было хорошо", — сказал Авен.

Он рассказал, что их команда долго и "достаточно уникально для того времени" изучала западный опыт, читала западную литературы. "Мы не с улицы пришли, — напомнил он. — Мы много лет работали, на самом деле, на наших начальников, а они относили написанные нами бумажки Горбачеву, поэтому мы были сильно интегрированы во власть, считали, что мы лучше других знаем западный опыт, что у нас есть команда и построенная идеология того, что надо делать".