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15 сентября 201915:51

Российские волейболистки одержали вторую победу на Кубке мира

Twitter/Сборная России

В японской Иокогаме продолжаются игры женского Кубка мира. Российские волейболистки в тяжелейшем матче сумели сломить сопротивление хозяек турнира, победив соперниц в пяти сетах со счетом 25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7.

В следующем туре сборная России встретится с командой Китая. Матч между ними пройдет 16 сентября. Игра начнется в 09:00 по московскому времени.

Напомним, что в стартовой встрече Кубка мира россиянки оказались сильнее представительниц Камеруна со счетом 3:0 по партиям.

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