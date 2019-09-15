Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс

Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии. Степень его опьянения установят эксперты.

В интернете быстро распространилось видео, на котором виден доктор, сидящий за столом. Голова у него опущена, на вопросы отвечает с задержкой. Автор ролика утверждает, что это травматолог, и он был в состоянии алкогольного опьянения, когда давал такую рекомендацию, передает РИА Новости.