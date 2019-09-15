Трамп копает под Байдена: самое "сладкое" может найтись на Украине

Президент Трамп "спалил" своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Именно "спалил" — таким словом пользуются в английском, когда кого-то мгновенно отправляют в отставку. Трамп объявил о своем решении через Тwitter, а журналистам откровенно пояснил, что Болтон не ужился в Белом доме с президентской командой и совершил грубейшие внешнеполитические ошибки. В качестве примера привел разрушение положительной динамики в переговорах с Северной Кореей, когда Болтон вдруг решил грозить Ким Чен Ыну "ливийским сценарием" — это когда страну разбомбили, ее лидера Муамара Каддафи убили, государство уничтожили, вогнав народ в Средневековье.

Сейчас Трамп не скрывает, что после слов Болтона о "ливийском сценарии" для Северной Кореи -был в ярости, хотя тогда он сам об этом молчал, позволяя Болтону и дальше заявлять, что никаких противоречий с президентом США у него — Болтона — нет, а все слухи о противоречиях — это злокозненные фейки от врагов Америки, прежде всего со стороны России. Американская пресса в лице и The New York Times, и агентства Bloomberg при этом услужливо Болтону ассистировали, распространяя тезис о единодушии в Белом доме, который, как сейчас совершенно ясно, был все же фейком.

Сам Болтон тем временем заводил Трампа в один внешнеполитический тупик за другим. И вот названия этих тупиков для Америки:

- Китай. Торговая война в разгаре и без каких-либо перспектив ее уладить.

- Россия. Отношения хуже некуда. Договоры о контроле над вооружениями разорваны. Новых нет, и никто над ними не работает. Все чаще эксперты говорят об угрозе ядерной войны со взаимной ликвидацией.

Иран. Разрыв ядерной сделки. Новые санкции. При этом ничего от Тегерана США не добилась.

Северная Корея. Никакого прогресса. Начавшийся было процесс заморожен.

Афганистан. Болтону удалось затормозить предложенные Трампом переговоры с талибами и президентом Афганистана в Camp David.

Позиции США на Ближнем Востоке уж точно никак не укрепились.

С Турцией после покупки ей российских систем ПВО С-400 все плохо.

В отношения с европейскими союзниками по НАТО утрачена искренность.

Но главная боль Трампа сейчас в Европе — Украина. А Джон Болтон с Киевом повел себя в отношении Трампа просто предательски. Для Трампа тема оказалось столь болезненной, что, думаю, он даже не хочет Украину упоминать в качестве последней капли для решения об отставке Болтона. Казалось бы, в чем здесь дело? А причина есть. И даже глубоко личная, персональная, и, как это иногда бывает, личное перевешивает даже геостратегические расклады.

А разгадка вот в чем. Трамп сейчас уже ведет предвыборную кампанию следующего года. Понятно, что хочет остаться на второй срок. Рейтинг его поддержки в стране, по последним опросам СNN, опустился до 39%. Со стороны Демократической партии самым опасным конкурентом пока является Джозеф Байден.

Трампу срочно на Байдена нужен компромат, а через него и на всю Демократическую партию. В этом смысле потенциально самое сладкое для Трампа можно раскопать на Украине — про то, как не Россия, а именно Украина вмешивалась в прошлые президентские выборы в США, про то, как грязную игру против кандидата Трампа с украинского плацдарма затеяли именно американские демократы, и про то, как семейный бизнес самого Байдена связан с Украиной. Все вместе в Штатах это уже называется "Украинагейт". Но вот Джон Болтон именно Украину почему-то берег, прикрывал, игнорируя тем самым жгучий интерес Трампа к этой теме.

В Хьюстоне прошли дебаты кандидатов в президенты от Демпартии США. И вот уже тройка определившихся лидеров по опросам: Джо Байден — он старше Трампа, ему — 76. 70-летняя Элизабет Уоррен и Берни Сандерс — 78 лет. к следующей осени все станут еще на год старше. Нэнси Пелоси — духовный лидер. Если это не геронтокартия, то тогда что такое геронтократия?..