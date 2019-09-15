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15 сентября 201920:22 Валентин Богданов

Зеленский не внял сигналу из Белого дома

Зеленский не внял сигналу из Белого дома

Как связаны громкая отставка Болтона и украинская политика? И что лично Трампу остро нужно от Киева?

Без работы Джон Болтон не просидел и суток. Бывший советник по нацбезопаности теперь снова самозанятый. Опять возглавляет два своих комитета политических действий. В США их называют "суперпаками".

Штаб-квартира — всего в четырех кварталах от Белого дома. Даже вещи переносить далеко не пришлось. Достаточно лишь немного стряхнуть пыль с политического багажа — и вот инкубатор американских "ястребов" снова зажигает огни.

Список сенаторов, которым Болтон собрался помогать с переизбранием в 2020-м, прилагается. Первые 10 тысяч получат пятеро, приверженных "надежной политике национальной безопасности", что опирается на постоянство и решимость. Опирается на них, например, и республиканец от Арканзаса Том Коттон, для которого национальные интересны США лежат где-то в степях Украины, как, в общем-то, и для самого Болтона.

"Народ США сражался за свою независимость, за свой суверенитет. Мы понимаем, что означает эта борьба. И потому народ США солидарен с народом Украины", — заявил Болтон.

Возложение корзинки с цветами к мемориалу погибшим на Донбассе украинским военным — часть программы теперь уже точно последнего киевского турне Болтона в качестве советника по нацбезопасности. Говорят, Трамп засылал его на Украину, чтобы переиграть Китай. Глава Белого дома хотел упредить продажу запорожского предприятия "Мотор Сич" компаниям из КНР. Но Болтон заигрался и поддержал партнеров куда сильнее, чем следовало. Наверное, Трамп мог бы и стерпеть. Но Украина для хозяина Белого дома – это очень личное.

"Трамп точно обижен на Украину за то, что, как ему кажется и многими экспертами считается, она при Порошенко помогла демократам собрать компромат против Трампа. В общем, действительно это было так. И поэтому Трамп как достаточно злопамятный человек это не забыл. Заметно, что у него очень холодное отношение к Украине, он не особо готов помочь ей в конфликте с Россией", — отметил журналист Джон Вароли.

Речь — об истории с так называемой амбарной книгой Партии регионов. Оттуда оппоненты Трампа выудили компромат на главного политтехнолога президента США Пола Манафорта. Отввечала за дискредитацию республиканского кандидата дочь украинских иммигрантов Александра Чалупа. В Национальном демократическом комитете, то есть в штабе партии Клинтон, она занималась российским направлением. Платили хорошо. За период с 2004-го по 2016-й Чалупа заработала почти полмиллиона долларов. Сама, впрочем, держалась в тени. На первый план для прессы выставляла сестру Андреа.

"Моя сестра играла важную роль в Демократической партии, где ей дали задание отвечать за поиск и изучение информации о Манафорте", — сказала Андреа Чалупа.

Чтобы избиратель поверил в российских хакеров и в то, что Трамп — агент Кремля, сначала ему нужно было поверить в то, что Манафорт лопатой греб наличные от украинских регионалов. В тех самых амбарных книгах с пристрастием копался ставленник Порошенко антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий. За информационную поддержку отвечал депутат Рады от "Блока Петра Порошенко", в домайданном прошлом — журналист, расследователь украинской правды Сергей Лещенко. Именно он и осуществил резонансный "слив", так и не представив оригинал.

"Амбарная книга Партии регионов спасла мир. Манафорт, кормившийся из рук Януковича, уходит с позором. Думаю, после такого удара Трамп уже не оправится", — заявил Лещенко.

Лещенко, поставивший на Клинтон и Порошенко, жестоко просчитался. Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани называл бывшего журналиста врагом президента США. Из-за таких, как Лещенко ,в мае этого года Джулиани даже отменил свою поездку в Киев.

"Исходя из того, что я слышал от двух очень надежных людей, я убежден, что президент Зеленский окружен людьми, которые являются врагами президента и людьми, которые явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", — отметил Рудольф Джулиани.

По сути это было первым сигналом сменщику Порошенко от трамповской администрации. Зеленскому пора бы определиться, кто на чьей стороне. Сигнал в Киеве то ли не расшифровали, то пропустили мимо ушей. Посыл редакционной колонки WP и вовсе не оставляет команде Зеленского пространства для сомнений: "Трамп не только обращается к Украине за помощью в избирательной кампании, но и использует в попытке выторговать военную помощь у США, в которой страна отчаянно нуждается". И это уже не об обидах времен битвы с Клинтон, а о нынешней гонке.

В окружении Трампа хотят получить доказательство коррупции бывшего вице-президента и, вероятно, главного конкурента Трампа на следующих выборах — Джо Байдена. Именно он опекал майданные власти при Обаме, пристроив своего сына Хантера в газовую компанию Burisma, которая оперировала на Украине.

От неудобных вопросов Байден теперь бегает. От журналистов, конечно, можно спрятаться в черном джипе. От цепкого Джулиани — вряд ли. Адвокат Трампа уже взял и этот след. В Мадриде он встретился с помощником Зеленского Андреем Ермаком. Обсуждали не только миллионные доходы байденовского сына, но и то, как папаша пытался прикрыть разраставшуюся вокруг него коррупцию. Байден, по сути, поставил Украине ультиматум. Если в Киеве не уволят генпрокурора Виктора Шокина, который начал копать дело Burisma, то одного миллиарда долларов транша Порошенко не видать. Шокиным пожертвовали. Телерасследование ABC — пока первое, но вряд ли им закончится. Предохранитель срабатывает моментально.

Главы трех комитетов палаты представителей Конгресса — по международным делами, разведке и госнадзору (все, конечно, демократы) — объявили о начале расследования против Джулиани. Дескать, адвокат намеревался получить от властей Украины сведения, которые способствовали бы переизбранию Трампа в 2020 году. Ну, а Болтон? Он просто оказался на пути.

Текст: "Вести недели"

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